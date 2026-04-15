Anziana si allontana dal Pronto Soccorso del Ruggi | ritrovata dalla Polizia mentre vagava in stato confusionale

Lunedì 14 aprile, un’anziana donna si è allontanata dal Pronto Soccorso del Ruggi e, in stato di confusione, ha vagato nelle vicinanze. La Polizia di Stato, tramite la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha avviato le ricerche e ha rintracciato la donna, mettendola in sicurezza. La vicenda si è conclusa con il suo ritrovamento e il ritorno in un luogo sicuro.

Rintracciata e messa in sicurezza anziana che ieri, 14 aprile, si era allontanata dal Ruggi. La Polizia di Stato, con personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato Lara Cianciulli.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Anziana scompare dal pronto soccorso del "Ruggi d'Aragona": ritrovata in stradaAttimi di tensione nel pomeriggio a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione - una donna di 81 anni affetta da demenza si sarebbe allontanata... Anziano scomparso dal Pronto soccorso, ritrovato dalla poliziaAgostino Mangione, 84 anni, sparito il 20 marzo dal Pronto soccorso dell'ospedale San Marco, è stato individuato "grazie al tempestivo intervento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Anziana scompare dal pronto soccorso del Ruggi d'Aragona: ritrovata in strada; Salerno: anziana in stato confusionale si allontana a piedi dal Pronto Soccorso. Ritrovata dai poliziotti; Caos al pronto soccorso di Torrette: l'odissea di un'anziana trattata come un pacco postale dopo una caduta; Terni, pugni e calci a una minorenne: aperto fascicolo per lesioni aggravate. Salerno: anziana in stato confusionale si allontana a piedi dal Pronto Soccorso. Ritrovata dai poliziottiMomenti di apprensione ieri quando la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, diretto dal Vice Questore Lara Cianciulli, è intervenuta all’ospe ... ondanews.it Anziana scompare dal Pronto Soccorso del Ruggi: ritrovata in 20 minuti dalla PoliziaPaura all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona: un'anziana di 81 anni affetta da demenza scompare dal Pronto Soccorso. Il tempestivo intervento della Squadra Volante di Salerno evita il pegg ... infocilento.it Olbia, il pronto soccorso allo sprint finale: quasi finiti i lavori di ampliamento Tac all’interno del dipartimento di emergenza-urgenza: è l’unica nell’isola - facebook.com facebook