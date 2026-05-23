Sassi contro la finestra ad Eboli | ferita un' anziana
Venerdì sera ad Eboli, ignoti hanno lanciato un sasso contro la finestra di una casa, ferendo un’anziana presente all’interno. L’episodio ha provocato tensione e paura tra i residenti, ma non sono stati segnalati altri danni o feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.
Attimi di forte tensione, venerdì sera, ad Eboli: ignoti, infatti, hanno lanciato un sasso contro la finestra di un'abitazione, ferendo una anziana. Il fatto è accaduto in via Sansone: la malcapitata ha riportato una ferita da taglio alla testa ed è stata, quindi, soccorsa e medicata. Su tutte le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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