Anziana ferita in ospedale | la Asl annuncia un' indagine interna

Una donna di 87 anni, ricoverata presso l’ospedale Goretti di Latina, ha subito due ferite durante il suo ricovero. La figlia dell’anziana ha presentato una denuncia riferendo gli incidenti avvenuti in ospedale. In seguito, l’azienda sanitaria locale ha annunciato di aver avviato un’indagine interna per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza all’interno della struttura.

Una donna anziana, ricoverata all'ospedale Goretti di Latina e per due volte rimasta ferita. La figlia della paziente, un'anziana di 87 anni, ha presentato una denuncia ripercorrendo i fatti e ora la Asl ha avviato sul caso indagini interne. Secondo la ricostruzione dei familiari la donna ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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