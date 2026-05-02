La sparatoria in via Montalbo c' è anche un' anziana ferita per errore | è ricoverata a Villa Sofia

Giovedì scorso in via Montalbo si è verificata una sparatoria che ha coinvolto più persone. Durante l'evento, un'anziana di 67 anni è stata ferita accidentalmente ed è attualmente ricoverata presso l'ospedale Villa Sofia. Le autorità stanno indagando sul caso per accertare le cause e i responsabili dell'accaduto. Non sono state ancora rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente.

C'è anche un'anziana ferita per errore nella sparatoria di giovedì scorso in via Montalbo. Si tratta di una donna di 67 anni (M. M. le sue iniziali), colpita da una pallottola all'altezza del gluteo destro e da una scheggia metallica nella coscia sinistra. Il ferimento dell'anziana, scrive l'Ansa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sparatoria in via Montalbo, un ferito fugge e poi si presenta al pronto soccorsoSparatoria nel pomeriggio davanti a una macelleria in via Montalbo, nella zona dei cantieri navali. Anziana viene ricoverata e tre persone gli occupano la casaLa polizia locale di Bologna ha denunciato tre persone per l’occupazione abusiva di una casa Acer in via Dagnini, in zona Murri, a Bologna. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Palermo, sparatoria in via Montalbo. Un uomo ferito a Villa Sofia; Palermo, sparatoria in via Montalbo: un ferito si presenta a Villa Sofia. Un altro arriva al Civico con ferite alla testa; Sparatoria in via Montalbo, un ferito fugge e poi si presenta al pronto soccorso; Palermo, giallo su una sparatoria in via Montalbo: due feriti in ospedali diversi. Sparatoria in via Montalbo a Palermo, ferito al pronto soccorso: indagini anche su un altro episodio di violenzaIl ferito, che in un primo momento era fuggito, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia con una ferita d'arma da fuoco alla coscia ... ilsicilia.it Sparatoria in via Montalbo, un ferito fugge e si presenta in ospedaleSparatoria in via Montalbo a Palermo, nella zona dei cantieri navali. Le indagini dei carabinieri sono alle prime battute. L'area è stata transennata e si attendono i militari dell'Arma per i rilievi. lasicilia.it Il piccolo, dopo essere stato intubato sul posto, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Villa Sofia di Palermo - facebook.com facebook Giornata nazionale della Salute della donna, una settimana di visite gratis tra Villa Sofia e Cervello ift.tt/vlFWudG x.com