Conferenza stampa Sarri alla vigilia di Atalanta Lazio | Non c’è una partita che vale una stagione Ecco chi rientra e chi sarà ancora out

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’allenatore della Lazio ha tenuto una conferenza stampa. Ha dichiarato che non esiste una partita che possa decidere un’intera stagione e ha aggiornato sulla condizione dei giocatori, indicando chi potrà scendere in campo e chi invece sarà ancora fuori. La sfida si avvicina e le parole del tecnico hanno anticipato l’attesa per l’incontro.

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