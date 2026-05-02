La Juventus sta valutando un cambiamento strategico nel suo assetto tattico, con un possibile passaggio a un nuovo modulo. Questa trasformazione potrebbe comportare una revisione delle gerarchie in squadra e mettere alcuni giocatori in discussione. Le decisioni prese durante il mercato estivo potrebbero influenzare significativamente le scelte tecniche e le formazioni future, con ripercussioni sui ruoli di diversi calciatori.

Calciomercato Inter: cosa pensa Bastoni del passaggio al Barcellona e qual è il vero ostacolo nell’operazione. Nuovissima rivelazione Calciomercato Napoli: Lukaku proposto a due big italiane, ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Premier League! Fissato il prezzo per la cessione Pisa, Giovanni Corrado dopo la retrocessione: «Purtroppo non siamo una squadra da Serie A!» Lecce, Di Francesco esulta dopo il successo di Pisa: «Questa squadra è un gruppo, ha una mentalità che non ha eguali.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bernardo Silva Juventus, rivoluzione tattica inevitabile: ecco chi rischia il posto tra modulo nuovo e sacrifici pesanti

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La #Juventus segue #Bernardo Silva e #Lewandowski: per il portoghese c’è una proposta pronta, in attesa di una sua apertura. Sul polacco restano valutazioni su età e ingaggio. Questo mese sarà decisivo per capire chi potrà arrivare. Romeo Agresti [2T - facebook.com facebook

Bernardo #Silva è la priorità assoluta della #Juventus, la qualificazione in Champions League sarà importante per poter arrivare al portoghese, i bianconeri faranno di tutto per provare ad accontentare Bernardo, sia dal punto di vista economico che dal x.com