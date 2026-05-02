Bernardo Silva Juventus rivoluzione tattica inevitabile | ecco chi rischia il posto tra modulo nuovo e sacrifici pesanti

Da calcionews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando un cambiamento strategico nel suo assetto tattico, con un possibile passaggio a un nuovo modulo. Questa trasformazione potrebbe comportare una revisione delle gerarchie in squadra e mettere alcuni giocatori in discussione. Le decisioni prese durante il mercato estivo potrebbero influenzare significativamente le scelte tecniche e le formazioni future, con ripercussioni sui ruoli di diversi calciatori.

Calciomercato Inter: cosa pensa Bastoni del passaggio al Barcellona e qual è il vero ostacolo nell’operazione. Nuovissima rivelazione Calciomercato Napoli: Lukaku proposto a due big italiane, ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Premier League! Fissato il prezzo per la cessione Pisa, Giovanni Corrado dopo la retrocessione: «Purtroppo non siamo una squadra da Serie A!» Lecce, Di Francesco esulta dopo il successo di Pisa: «Questa squadra è un gruppo, ha una mentalità che non ha eguali.🔗 Leggi su Calcionews24.com

bernardo silva juventus rivoluzione tattica inevitabile ecco chi rischia il posto tra modulo nuovo e sacrifici pesanti
© Calcionews24.com - Bernardo Silva Juventus, rivoluzione tattica inevitabile: ecco chi rischia il posto tra modulo nuovo e sacrifici pesanti

Notizie correlate

Bernardo Silva Juve, al posto di chi giocherebbe il portoghese? Cambio modulo e alcuni sacrifici importantidi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, l’arrivo del portoghese potrebbe rivoluzionare le scelte tattiche e ridurre sensibilmente lo spazio per i vari...

Bernardo Silva alla Juventus, come cambierebbero i bianconeri con il portoghese: il modulo e la sua posizione in campodi Francesco SpagnoloBernardo Silva alla Juventus, con lui i bianconeri potrebbero ragionare sul 4-3-3 con il portoghese insieme a Locatelli e uno...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La Juventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti, c'è una priorità per il mercato dei bianconeri; Juventus, rivoluzione stile Manchester City: Stones dopo Bernardo Silva e Trafford, il piano di Spalletti; Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto; Calciomercato Juve – Accordo fatto per Alisson, si accende il sogno Bernardo Silva.

bernardo silva juventus bernardo silva juventus rivoluzioneJuve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva? Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. L’arrivo di Bernardo Silva cambierebbe un po’ gli equ ... gazzetta.it

bernardo silva juventus bernardo silva juventus rivoluzioneJuve, per Bernardo Silva serve la Champions. E rispunta ZirkzeeI bianconeri a caccia di qualità, tutto su Bernardo Silva in uscita dal Manchester City, ma serve un progetto vincente e la Champions League. In attacco torna di moda Joshua Zirkzee che ha deluso allo ... sport.quotidiano.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.