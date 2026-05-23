La candidatura di Maurizio Sarri per la panchina dell’Atalanta si sta indebolendo, mentre quella di Luciano Italiano per il Napoli sta guadagnando terreno. La trattativa con Sarri non sembra più avanzata come in precedenza, mentre le discussioni con Italiano continuano a progredire. Non sono stati ufficializzati accordi, ma le fonti indicano un cambio di preferenza tra i due allenatori. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La pista Maurizio Sarri perde consistenza per il Napoli. Quello che sembrava il possibile ritorno del tecnico toscano sulla panchina azzurra rischia ora di trasformarsi in un’occasione sfumata. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Sarri sarebbe sempre più vicino all’Atalanta. A Bergamo potrebbe ritrovare Cristiano Giuntoli e Giuseppe Pompilio, figure con cui ha già condiviso l’esperienza napoletana. Sul mancato avvicinamento al Napoli avrebbero pesato anche i dubbi mostrati dal tecnico. Un atteggiamento che non avrebbe convinto pienamente Aurelio De Laurentiis, ora pronto a valutare con maggiore decisione altre soluzioni per il dopo Antonio Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri verso l’Atalanta, Napoli: Italiano prende quota

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Vincenzo Italiano Sarri verso l'Atalanta, Allegri Mancini e gli altri..

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