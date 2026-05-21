Il futuro della panchina del Napoli rimane incerto, mentre Maurizio Sarri continua a essere al centro di un confronto tra le squadre di calcio di alta classifica. Sul fronte delle trattative, il presidente del club partenopeo sta valutando diverse opzioni, tra cui la possibile riconferma dell’allenatore toscano. Nel frattempo, l’allenatore di un’altra squadra di vertice ha visto salire le proprie quotazioni nelle gerarchie interne, rendendo ancora più complesso il quadro delle scelte future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro della panchina del Napoli resta apertissimo e Maurizio Sarri continua a essere al centro di un vero duello di mercato tra azzurri e Atalanta. Come racconta Ciro Venerato al TG Sport Mattina, il tecnico toscano non avrebbe ancora dato il proprio sì definitivo al club bergamasco, nonostante la forte offensiva portata avanti dalla dirigenza nerazzurra nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato al TG Sport Mattina, l’Atalanta avrebbe presentato a Sarri una proposta molto importante sia dal punto di vista economico che progettuale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - TG Sport Mattina: “Sarri tra Napoli e Atalanta: De Laurentiis prova il sorpasso, Italiano sale nelle gerarchie”

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