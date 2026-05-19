Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, il nome di Sarri viene considerato come possibile nuovo allenatore del Napoli dopo l’addio di Conte. Romano ha anche menzionato che all’Atalanta c’è Giuntoli, che nutre stima per Sarri. La discussione si concentra sulla scelta del tecnico per la prossima stagione, ma non ci sono ancora ufficializzazioni o annunci ufficiali da parte delle società coinvolte. La questione resta aperta e al centro delle speculazioni di mercato.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l’addio di Conte? Se lo chiede anche il giornalista Fabrizio Romano, che oggi ha fatto il punto della situazione sul suo canale YouTube. “Per Maurizio Sarri ci sono due strade ad oggi. Una porta al Napoli e questo sarebbe il suo sogno, perché lui è davvero tentato da questa possibilità e tornerebbe di corsa a Napoli qualora gli arrivasse una chiamata definitiva da parte di De Laurentiis. Sarri è molto tentato dal Napoli, ma l’altra strada lo porterebbe all’Atalanta dove arriverà Giuntoli che lo stima tantissimo. È chiaro che Napoli occupa un posto speciale nel cuore di Sarri, ma anche l’Atalanta gli propone un progetto ambizioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabrizio Romano: “Sarri tentato dal Napoli, ma all’Atalanta c’è Giuntoli che lo stima”

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