Sara Tkacz e Lyuba Hlyva uccise due volte | dal loro femminicida e dalla disumanizzazione delle sex workers

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Tkacz e Lyuba Hlyva sono state uccise due volte: prima dal loro aggressore e poi dalla mancanza di rispetto che spesso viene riservata alle sex workers. Le due donne avevano un nome, ma troppo spesso si preferisce ignorarlo. La loro storia sottolinea come, nel dibattito pubblico, si continui a trattare le sex workers come vittime di serie B, dimenticando la loro identità e umanità.

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Sara Tkacz e Lyuba Hlyva: due donne vittime di femminicidio che avevano un nome. Usiamolo. E smettiamo di considerare le sex workers vittime di serie B. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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