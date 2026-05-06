Ischia tira un sospiro di sollievo dopo le ultime analisi Arpac | Acque tutte balneabili

Dopo le recenti analisi dell’Arpac, i divieti temporanei di balneazione a Ischia Porto e Sant’Angelo sono stati revocati. Le nuove verifiche hanno confermato che le acque sono risultate balneabili, consentendo di riprendere le attività di balneazione nelle zone interessate. Le autorità avevano temporaneamente interdetto l’uso delle acque nei giorni precedenti a causa di rilevamenti non conformi ai parametri di sicurezza.

Nuove analisi dell'Arpac hanno posto fine ai divieti temporanei scattati nei giorni scorsi a Ischia Porto e Sant'Angelo. Dopo due campionamenti con esito negativo, infatti il mare torna pienamente balneabile in tutta l'isola.Nei giorni scorsi l'agenzia regionale per la protezione ambientale aveva.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Ok le nuove analisi dell’Arpac, a Ischia acque tutte balneabiliTempo di lettura: < 1 minutoCessato allarme a Ischia dove nei giorni scorsi l’Arpac aveva campionato e dichiarato non balneabili due tratti di costa,... Regione Campania, tutte balneabili le acque delle spiagge di IschiaTempo di lettura: 2 minutiRisultano tutte balneabili le acque delle spiagge dell’isola di Ischia come risulta dalla classificazione regionale 2026...