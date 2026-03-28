Infortunio Calhanoglu sospiro di sollievo per l’Inter dopo lo spavento in Nazionale Le condizioni del turco

Dopo l’infortunio durante la partita con la nazionale, il centrocampista turco ha rassicurato i medici e la squadra sulle sue condizioni. L’Inter ha ricevuto notizie positive riguardo al fastidio al polpaccio, che aveva causato preoccupazione tra i tifosi e i membri del club. La società ora monitora attentamente la sua ripresa, evitando rischi di peggioramenti.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, il regista turco rassicura l’ambiente nerazzurro dopo il fastidio al polpaccio avvertito in Nazionale. Il timore di perdere un pezzo pregiato dello scacchiere tattico dei nerazzurri è svanito nel giro di poche ore. Durante i minuti conclusivi della sfida tra Turchia e Albania, Hakan Calhanoglu, l’insostituibile metronomo della mediana dotato di una visione di gioco fuori dal comune, aveva richiesto il cambio a causa di un improvviso dolore al polpaccio sinistro. La scena aveva immediatamente generato forte apprensione a Milano, facendo temere un lungo stop per Calhanoglu in un momento cruciale della stagione sportiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, sospiro di sollievo per l’Inter dopo lo spavento in Nazionale. Le condizioni del turco Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Bonny, sospiro di sollievo in casa Inter: le condizioni non preoccupano lo staff medico Infortunio Calhanoglu: Inter-Roma a rischio, le condizioni del turcoLa nazionale turca ha superato ieri 1-0 la Romania nella semifinale dei playoff mondiali, in una gara dominata dalla squadra di Montella. Aggiornamenti e notizie su Infortunio Calhanoglu Temi più discussi: Calhanoglu sostituito in Turchia-Romania: crampo al polpaccio?; Fiorentina-Inter, Chivu ritrova Calhanoglu per il rush scudetto; Calhanolgu esce per un problema muscolare con la Turchia e fa tremare l'Inter: solo crampi, allarme rientrato; Sospiro di sollievo per Calhanoglu: nulla di grave dopo lo stop in Nazionale. FLASH | Calhanoglu, nuovo infortunio con la Turchia: le sue condizioniInfortunio Calhanoglu - Brutte notizie per l’Inter: stop per Calhanoglu con la Turchia, vittima di un problema muscolare ... fantamaster.it Infortunio Calhanoglu con la Turchia: le condizioni e cosa filtra per Inter-RomaIl centrocampista è uscito nel finale della gara con la Romania per un problema muscolare: le prime sensazioni ... msn.com #Calhanoglu: “L’infortunio con la #Turchia #Chivu mi ha scritto per sapere come stessi” x.com Calhanoglu rassicura l'Inter dopo l'infortunio con la Turchia: come sta e cosa ha detto per Chivu - facebook.com facebook