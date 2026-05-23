Dopo i risultati dei nuovi test, il divieto di balneazione nel tratto di mare di Sapri è stato revocato. Le piogge recenti hanno contribuito a migliorare la qualità dell'acqua nel Lungomare, influendo sui parametri analizzati. I primi controlli dell'Arpac avevano indicato criticità, ma i successivi campionamenti hanno evidenziato un miglioramento. La revoca del divieto è stata decisa sulla base dei nuovi risultati, che hanno confermato il rispetto degli standard di qualità.

? Punti chiave Come hanno influito le piogge sulla qualità dell'acqua nel Lungomare?. Perché i primi test dell'Arpac avevano segnalato criticità nel tratto costiero?. Quali sono le conseguenze economiche per le strutture ricettive di Sapri?. Come verrà gestito il rischio ambientale durante le prossime piogge intense?.? In Breve Divieto imposto il 14 maggio dopo forti piogge nel tratto del Lungomare.. Nuovi test Arpac di mercoledì confermano la qualità eccellente delle acque.. Decisione tutela botteghe storiche e strutture ricettive del borgo di Sapri.. Monitoraggio Arpac previene perdite economiche per il settore turistico locale.. Il sindaco Antonio Gentile ha revocato il divieto di balneazione a Sapri dopo i nuovi rilievi dell’Arpac, che hanno confermato la qualità eccellente delle acque nel tratto del Lungomare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sapri, mare pulito: via il divieto di balneazione dopo i nuovi test

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