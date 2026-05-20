Mare inquinato a Sapri | scatta il divieto di balneazione il sindaco chiede un altro campionamento

A Sapri, il mare è stato dichiarato inquinato, portando alla sospensione della balneazione. L’Arpac ha comunicato al Comune che i risultati dei prelievi eseguiti il 14 maggio non sono favorevoli, meno di ventiquattro ore dopo che il sindaco aveva ricevuto la bandiera Blu a Roma. Il primo cittadino ha richiesto un nuovo campionamento per verificare i dati e valutare eventuali azioni da intraprendere. La decisione ha generato preoccupazione tra turisti e residenti, con il rischio di ripercussioni sul settore turistico locale.

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