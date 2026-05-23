Santa Marta | riuscirà il summit sull’uscita dai fossili a riattivare il multilateralismo?

A Santa Marta, in Colombia, si svolge un summit nato dall’assenza di accordi alla Cop 30 di Belém, focalizzata sui combustibili fossili. L’obiettivo è riattivare il multilateralismo e trovare un’intesa tra i partecipanti. La riunione si concentra su questioni legate alla transizione energetica e alle politiche climatiche senza coinvolgimento diretto delle principali nazioni produttrici di fossili. Non sono stati ancora annunciati risultati concreti al termine dell’incontro.

di Ivan Manzo A Santa Marta, in Colombia, si tiene un summit che nasce da un’assenza. La stessa che ha segnato l’esito deludente della Cop 30 di Belém: quella dei combustibili fossili. La conferenza dello scorso novembre, che avrebbe dovuto incarnare la “Cop dell’azione”, si è chiusa senza un riferimento esplicito alla principale causa della crisi climatica. Un vuoto che si trascina da trent’anni – con la sola eccezione della Cop 28 di Dubai – e che continua a rivelarsi difficile da colmare. Proprio da questa impasse è nata l’ iniziativa congiunta di Colombia e Olanda. Il summit, in programma dal 24 al 29 aprile, riunisce una cinquantina di Paesi insieme all’Unione europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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A Santa Marta un summit per sperare. Come possiamo superare la nostra dipendenza dalle fonti fossili di energia?Questo articolo sul summit di Santa Marta è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026.

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