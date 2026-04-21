Uscire dai fossili costruire la pace | a Santa Marta prende forma l’alternativa globale

Ieri, nella sala ISMA del Senato, si è tenuta una conferenza stampa dell’alleanza italiana dedicata alla transizione energetica e alla pace globale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di diverse organizzazioni che hanno presentato proposte per abbandonare i combustibili fossili e promuovere iniziative di pace a livello internazionale. Sono stati condivisi obiettivi e modalità di azione per favorire un cambiamento concreto e sostenibile.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Un percorso storico che punta finalmente ad abbandonare in modo pianificato petrolio, gas e carbone, costruendo un’alternativa concreta capace di tenere insieme la visione con le questioni legate alla vita quotidiana. In Italia questo percorso è stato sostenuto e rilanciato da Gea – Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale che in questi mesi ha lavorato dal basso per allargare il perimetro delle alleanze a sostegno del Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. A partire dalle comunità e dai territori che in...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Uscire dai fossili, costruire la pace: a Santa Marta prende forma l’alternativa globale 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate A Santa Marta un summit per sperare. Come possiamo superare la nostra dipendenza dalle fonti fossili di energia?Questo articolo sul summit di Santa Marta è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. “Il Pd deve uscire dalla comfort zone e costruire da subito un’alternativa credibile per Amelia”Il Partito democratico di Amelia annuncia l’elezione di Laura Dimiziani a segretaria comunale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Clima, la società civile si mobilita per Santa Marta: appello ai parlamentari per uscire dai combustibili fossili; Santa Marta, l'appello della società civile per uscire dalle fonti fossili; Appuntamento alla fine dell’era fossile; Clima, mobilitazione a Roma verso la conferenza di Santa Marta. Wwf:Conferenza Santa Marta dia slancio a transizione energetica equaRoma, 20 apr. (askanews) – Il WWF accoglie con favore la Prima Conferenza sulla transizione oltre i combustibili fossili, che si terrà dal 24 al 29 aprile a Santa Marta, in Colombia. L’incontro invia ... askanews.it In Colombia prima ‘Conferenza internazionale per l’abbandono dei combustibili fossili’Il governo colombiano e olandese hanno convocato dal 24 al 29 aprile a Santa Marta, in Colombia, la prima Conferenza internazionale per l’abbandono dei combustibili fossili. Un’occasione storica – si ... ecodallecitta.it «Sì, posso rivelare adesso una cosa che avevo sempre tenuto per me. Quel giorno, dopo la benedizione Urbi et Orbi e il giro festoso in mezzo alla sua gente, quando rientrammo a Santa Marta era sfinito ma felice come un bambino a cui avessero regalato - facebook.com facebook