A Santa Marta un summit per sperare Come possiamo superare la nostra dipendenza dalle fonti fossili di energia?

A Santa Marta si è tenuto un incontro dedicato alla ricerca di soluzioni per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili di energia. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati temi legati all’uso quotidiano di petrolio e alle conseguenze di questa dipendenza, considerando anche le ricadute economiche e ambientali. I partecipanti hanno discusso le strategie possibili per promuovere energie alternative e ridurre il consumo di risorse non rinnovabili.

Questo articolo sul summit di Santa Marta è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. «Se lo stesso visitatore ci tenesse d’occhio nel corso del tempo si meraviglierebbe della nostra idolatria pirolitica, di come ogni nostro nuovo edificio, casa e veicolo ci faccia aggiungere ogni giorno migliaia di nuovi altari e templi». È una delle immagini migliori della nostra dipendenza dalle fonti fossili di energia. Per vivere, spostarci e produrre bruciamo circa 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Ogni anno 38 miliardi di tonnellate di anidride carbonica finiscono nella nostra atmosfera. Se poi quell’alieno fosse tornato a trovarci nei primi mesi del 2026, avrebbe pensato che siamo definitivamente impazziti: impianti dedicati alla combustione di petrolio e gas fatti saltare in aria come arma di guerra.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Santa Marta un summit per sperare. Come possiamo superare la nostra dipendenza dalle fonti fossili di energia? Caro energia: il problema non è l’ETS ma la dipendenza dai combustibili fossiliTESTO di Ivan Manzo del Comitato di Redazione del sito di ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 19 marzo 2026. Decreto Bollette: favorite le fonti fossiliIl governo italiano sta valutando un decreto per ridurre il peso delle bollette energetiche, ma la bozza solleva preoccupazioni per un possibile...