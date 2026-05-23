Il Mercato dei Fiori di Sanremo ha registrato un fatturato di 6,5 milioni di euro, raggiungendo un record. La crescita è attribuita alla forte domanda proveniente dal Giappone, che sta aumentando le esportazioni. Tuttavia, i coltivatori si interrogano su come coprire il vuoto di produzione causato da problemi nel settore. La domanda giapponese sembra aver favorito le vendite, contribuendo al risultato storico del mercato.

? Domande chiave Come faranno i coltivatori a coprire il vuoto di produzione?. Perché il mercato giapponese sta spingendo così tanto sulle vendite?. Quali nuovi spazi offrirà il polo logistico finanziato dal PNRR?. Chi guiderà il ricambio generazionale nelle serre di Sanremo?.? In Breve Vendite di ranuncoli e anemoni raggiungono undici milioni di steli.. Fondi Pnrr finanziano nuovo hub logistico entro fine giugno o inizio luglio.. Franco Barbagelata e Sergio Tommasini coordinano la gestione operativa del mercato.. Progetto Ricoltiviamo del Rotary Club Sanremo Hanbury punta su rose e garofani.. Il Mercato dei Fiori di Sanremo ha chiuso la sua ultima asta nella sezione storica con un fatturato di 6,5 milioni di euro, segnando un incremento del 7,6% rispetto alla stagione precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, il Mercato dei Fiori vola: 6,5 milioni di fatturato record

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