Il marchio bolognese ha registrato un fatturato di 244 milioni di euro nel 2025, segnando una crescita significativa. Oltre l’80% dei ricavi deriva da mercati esteri, confermando l’espansione internazionale dell’azienda. La società ha anche promosso un gruppo di cento manager, contribuendo alla sua strategia di crescita. Questi dati riflettono l’andamento positivo dell’impresa nel settore, con una presenza consolidata oltre i confini nazionali.

? Cosa sapere Il marchio bolognese Macron raggiunge 244 milioni di euro di fatturato nel 2025.. L'azienda espande il mercato globale con oltre l'80% dei ricavi provenienti dall'estero.. Il fatturato di Macron ha raggiunto i 244,4 milioni di euro nel 2025, segnando un incremento del 9,3% rispetto all’anno precedente e confermando una traiettoria di espansione globale iniziata oltre due decenni fa a Bologna. L’azienda bolognese specializzata in abbigliamento tecnico per lo sport ha trasformato radicalmente il proprio raggio d’azione: se nel 2004, anno in cui Pavanello assunse la guida come amministratore delegato, le entrate si attestavano intorno ai 10 milioni di euro con un mercato quasi esclusivamente nazionale, oggi la realtà è ribaltata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macron vola: fatturato a 244 milioni e il successo dei 100 manager

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