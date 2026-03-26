BolognaFiere fatturato record | Superata la soglia dei 300 milioni

Nel 2025, BolognaFiere ha registrato un fatturato superiore ai 300 milioni di euro, segnando un record storico. Il presidente dell’azienda ha commentato i risultati affermando che i numeri parlano da sé e si mostra soddisfatto della crescita raggiunta. I dati sono stati comunicati ufficialmente e riguardano l’andamento economico della società nel corso dell’anno.

"I numeri parlano da sé, siamo molto soddisfatti". Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, commenta così il bilancio della società relativo al 2025. Numeri solidissimi: fatturato record che sfonda quota 300 milioni (306,7, +12% sul 2024), utile di esercizio di 13,4 milioni di euro (circa 3 volte e mezzo quello precedente) e mol lordo di 52,5 milioni. Ottanta eventi organizzati direttamente, di cui il 40% all’estero (Usa, Cina, Thailandia, India, Polonia), 60 manifestazioni fieristiche ospitate, 120 tra convegni, congressi e spettacoli per un totale di 320 giorni di occupazione. Presidente Calzolari, quali sono gli obiettivi per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BolognaFiere, fatturato record: "Superata la soglia dei 300 milioni" Articoli correlati Leggi anche: Università della Tuscia, è record: superata la soglia dei 9mila iscritti nel 2026 Leggi anche: L’oro non si ferma più e batte un altro record: superata la soglia dei 5.000 dollari l’oncia Altri aggiornamenti su BolognaFiere fatturato record Superata... Argomenti discussi: BolognaFiere, fatturato record: Superata la soglia dei 300 milioni. Fatturato record per la Fiera di Bologna, superati i 300 milioni(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Supera per la prima volta i 300 milioni di ricavi il gruppo BolognaFiere, che nel 2025 ha chiuso con un fatturato record di 306,7 milioni (+12% rispetto al 2024) e un utile ... msn.com BolognaFiere supera i 300 milioni di ricavi e triplica l'utile netto nel 2025(Teleborsa) - BolognaFiere, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori fieristici internazionali, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati record a 306,7 milioni di euro (+1 ... finanza.repubblica.it