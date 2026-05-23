Sanità umbra si punta a rafforzare la struttura regionale con nuovo personale dal Pronto Soccorso a Cardiologia
Sono stati pubblicati bandi per assumere venti specialisti a tempo indeterminato, tra cui medici di pronto soccorso e cardiologia, all’Ospedale di Orvieto. Le nuove assunzioni mirano a rafforzare la struttura sanitaria regionale e migliorare i servizi offerti sul territorio e all’interno della regione. Le selezioni riguardano professionisti di diverse discipline e sono parte di un piano di potenziamento della sanità pubblica umbra.
La sanità dell'Umbria cerca una via, tramite bando, di rafforzare la sanità pubblica, in particolare l'Ospedale di Orvieto - al servizio del suo territorio ma anche dell'intera comunità regionale - per l'assunzione a tempo indeterminato di venti specialisti di varie discipline con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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