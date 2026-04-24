Pazienti psichiatrici in pronto soccorso il Papardo punta a rafforzare l' assistenza

All’ospedale Papardo si è tenuto ieri un incontro tra professionisti per discutere di come migliorare l’assistenza ai pazienti psichiatrici in pronto soccorso. Durante la riunione si è deciso di sviluppare un nuovo modello organizzativo, con l’obiettivo di creare un’Osservazione Breve Intensiva psichiatrica all’interno del percorso MCAU. La discussione ha coinvolto diverse figure sanitarie, con l’intento di ottimizzare le risposte alle emergenze psichiatriche.

All'ospedale Papardo si è svolto ieri un tavolo tecnico dedicato alla definizione di un modello organizzativo per la gestione dell’urgenza psichiatrica in ProntoSoccorso, con l’obiettivo di attivare un’Osservazione Breve Intensiva (OBI) psichiatrica nell’ambito del percorso MCAU.L’incontro.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sanità, viaggio nel reparto di psichiatria dell'ospedale Cardarelli

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