Assistenza sanitaria gratuita per i più fragili | nel Santa Maria Hospital di Bari nascono gli ambulatori solidali

Al Santa Maria Hospital di Bari sono stati istituiti gli ambulatori solidali, destinati a fornire assistenza sanitaria gratuita alle persone più fragili dal punto di vista economico e sociale. Questi nuovi servizi permettono a chi si trova in difficoltà di accedere senza costi a prestazioni specialistiche, garantendo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Medici e operatori della struttura potranno scegliere di donare parte del proprio tempo per garantire prestazioni sanitarie a persone in condizioni di disagio economico e sociale Offrire un supporto concreto a chi si trova in condizioni di fragilità economica e sociale, permettendo l'accesso gratuito a prestazioni sanitarie specialistiche. Nascono con questo intento gli 'ambulatori solidali' del Santa Maria Hospital di Bari. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Fondazione Veera, Caritas Diocesana di Bari-Bitonto – Pastorale della Salute, GVM Care & Research e Santa Maria Hospital, ha alla base la nascita di una vera e...