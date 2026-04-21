Welfare e terza età | assistenza domiciliare gratuita per il Distretto di Levante
Nel Distretto Sociosanitario di Levante della provincia di Piacenza, sono stati avviati servizi di assistenza domiciliare gratuita dedicati ai cittadini più fragili. Questi interventi riguardano residenti di 24 comuni, offrendo un supporto qualificato e senza costi. La misura mira a favorire l’assistenza diretta nelle abitazioni delle persone che necessitano di aiuto, senza prevedere oneri economici a carico degli utenti.
Un supporto reale, qualificato e completamente gratuito per i cittadini più fragili residenti nei 24 comuni del Distretto Sociosanitario di Levante della provincia di Piacenza. È il Servizio di Assistenza Domiciliare, una misura di welfare fondamentale finanziata attraverso i fondi ministeriali.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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