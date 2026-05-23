Sono stati nominati due nuovi direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio che augura loro buon lavoro e sottolinea la necessità di cambiare rotta. La nota non specifica i nomi dei nuovi incaricati, ma evidenzia l’intenzione di avviare una modifica nelle modalità di gestione del settore sanitario locale. Non sono stati forniti dettagli sui progetti o sulle misure previste.

Sanità Capitanata, Gatta: “Auguri ai nuovi DG Dimatteo e Tedeschi. Ora inversione di rotta necessaria" “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai neo nominati direttori generali delle ASL, degli IRCCS e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia, con un pensiero particolare alla dott.ssa Tiziana Dimatteo (ASL Foggia) e al dott. Yanko Tedeschi (Policlinico di Foggia), che assumono la guida della sanità nella nostra Capitanata. Accanto agli auguri, tuttavia, non posso non sottolineare come la sfida che li attende sia di una complessità straordinaria: l'auspicio è che da oggi si assista a una radicale e non più rimandabile inversione di rotta". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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