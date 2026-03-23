“Accogliamo con pacata soddisfazione i dati aggiornati sulla disponibilità idrica negli invasi pugliesi, anche grazie alle copiose precipitazioni dell’ultimo periodo, che evidenziano un sensibile miglioramento rispetto allo scorso anno. È un segnale importante, soprattutto per territori come la Capitanata che più di altri stanno pagando il prezzo di una crisi idrica ormai strutturale e non più emergenziale. “Accanto ai dati incoraggianti sugli invasi è necessario accendere i riflettori su alcune criticità che continuano a compromettere l’efficienza del sistema idrico e che rischiano di vanificare gli sforzi messi in campo. Il riferimento è, in particolare, al sistema di collegamento tra la diga di Conza e l’Ofanto con la diga di Marana Capacciotti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Crisi idrica, Gatta (FdI): “Ora basta sprechi in Capitanata”

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