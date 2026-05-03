Lo Schalke è promosso in Bundesliga | auguri granata ai gemellati tedeschi

Lo Schalke 04 torna in Bundesliga dopo cinque anni di assenza, segnando un importante risultato per il club. La promozione è avvenuta al termine di una stagione caratterizzata da successi e impegno, permettendo alla squadra di riappropriarsi del massimo livello del calcio tedesco. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e tra le squadre gemellate, che hanno espresso i loro auguri ai club coinvolti.

Dopo 5 anni di sospiri e tentativi, Schalke 04 è stato promosso in Bundesliga, è tornato nel massimo campionato tedesco. Non esulta solo Edin Dzeko, il gigante bosniaco, ex Fiorentina, trasferitosi in Germania a gennaio, ma fanno festa anche gli ultras della curva Sud Siberiano. Negli anni, i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schalke 04 promosso in Bundesliga: missione compiuta per Dzeko e Karius, dentro alla rinascita del club tedesco Schalke 04 torna in Bundesliga: trionfo a Gelsenkirchen? Cosa scoprirai Come ha fatto Muslic a trasformare una crisi totale in successo? Chi è l'uomo che ha ricostruito la gestione sportiva dello Schalke?... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Bundesliga ritrova una big, promossa dalla seconda serie tedesca; Bentornato Schalke 04! Dzeko e Karius riportano il club di Gelsenkirchen in Bundesliga tre anni dopo la retrocessione; La Bundesliga ritrova una delle sue grandi: lo Schalke 04 centra la promozione; Schalke promosso, Diletta celebra Karius: Orgogliosa di te. Lo Schalke è promosso in Bundesliga: auguri granata ai gemellati tedeschiGli ultras della Salernitana hanno stretto un rapporto di solida amicizia con la torcida biancazzurra. Il messaggio bentornati, ci vediamo presto, pubblicato sulle pagine social della Sud Siberiano, ... salernotoday.it Lo Schalke 04 torna in Bundesliga: i complimenti della Curva Sud SiberianoStampa Cinque anni di purgatorio, una vita intera per i 60mila dell’Veltins-Arena. Poi, sabato sera, l’esplosione. Lo Schalke 04 torna in Bundesliga grazie a un sofferto 1-0 contro il Dusseldorf, firm ... salernonotizie.it Rompipallone.it. . Loris Karius ed Edin Dzeko show negli spogliatoi dello Schalke: occhiali da sole, musica, bevande e festeggiamenti scatenati per il ritorno in Bundesliga dei tedeschi! #dzeko #karius #schalke04 - facebook.com facebook Džeko trascina lo Schalke in Bundesliga: subito riscatto dopo l’esperienza negativa alla Fiorentina x.com