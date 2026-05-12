Sanità stabilizzati 30 infermieri e 5 assistenti sociali all’Asp di Palermo
È stato annunciato che trenta infermieri e cinque assistenti sociali sono stati stabilizzati all’Asp di Palermo. La notizia è stata diffusa da Gaetano Mazzola, coordinatore del Dipartimento Sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani. La decisione riguarda personale già in servizio presso l’azienda sanitaria e si inserisce in un piano di assunzioni nel settore. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.
Sono stati stabilizzati trenta infermieri e cinque assistenti sociali all’Asp di Palermo. A renderlo noto è Gaetano Mazzola, il coordinatore del Dipartimento Sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani. “Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto – dichiara Mazzola - frutto del lavoro.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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