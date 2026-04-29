Sanità dibattito sulla detassazione di straordinari e reperibilità agli infermieri | Giusta ma crea iniquità fra i professionisti

Nel nuovo disegno di legge di bilancio per il 2025 è stata prevista una detassazione del 5% sui compensi aggiuntivi per gli infermieri che svolgono lavoro straordinario o sono reperibili. La misura ha suscitato un dibattito tra i professionisti del settore, alcuni dei quali ritengono che possa creare disparità tra i diversi gruppi di lavoratori sanitari. La proposta, al momento, si inserisce nel quadro delle modifiche fiscali dedicate al settore.

Nella manovra di bilancio nazionale 2025 è stata introdotta una detassazione al 5% per il lavorostraordinario e per la reperibilità per la professione infermieristica. La scelta è stata definita importante e giusta, ma ha anche aperto un dibattito sull'iniquità dell'applicazione della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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