Madrid 120.000 in piazza | protesta contro Sánchez per corruzione

Notizia in breve

A Madrid, circa 120.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il governo, chiedendo dimissioni e indagini sulla corruzione. I manifestanti hanno sfidato il blocco della polizia, attraversando barricate e creando percorsi alternativi. Durante la protesta sono stati sollevati cartelli e slogan contro le accuse di corruzione che coinvolgono membri dell'entourage del governo. La mobilitazione si è svolta senza incidenti rilevanti.