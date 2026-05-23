Madrid 120.000 in piazza | protesta contro Sánchez per corruzione
A Madrid, circa 120.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il governo, chiedendo dimissioni e indagini sulla corruzione. I manifestanti hanno sfidato il blocco della polizia, attraversando barricate e creando percorsi alternativi. Durante la protesta sono stati sollevati cartelli e slogan contro le accuse di corruzione che coinvolgono membri dell'entourage del governo. La mobilitazione si è svolta senza incidenti rilevanti.
? Domande chiave Chi sono i membri dell'entourage coinvolti nelle accuse di corruzione?. Come sono riusciti i manifestanti a sfidare il blocco della polizia?. Perché le stime sulla partecipazione variano così drasticamente tra le parti?. Quali conseguenze politiche avrà lo scontro avvenuto davanti a Moncloa?.? In Breve Sociedad Civil Espanola coordina oltre 150 associazioni civiche durante la marcia.. Delegato del governo stima 40.000 partecipanti contro i 120.000 dichiarati dagli organizzatori.. Manifestanti bloccati dalle forze antisommossa vicino alla residenza ufficiale di Moncloa.. Protesta del 23 maggio 2026 scaturita dalle accuse di corruzione nell'entourage di Sánchez. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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