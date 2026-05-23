San Severo Masucci sfida la maggioranza | Firmate davanti al notaio o è una farsa
Il consigliere comunale di San Severo, Angelo Masucci, ha chiesto alla maggioranza di firmare collettivamente le dimissioni davanti a un notaio, ribadendo che senza questa formalizzazione la crisi politica sarebbe una farsa. La sua richiesta arriva dopo le recenti dimissioni di un assessore, che però non hanno portato a cambiamenti concreti nella gestione del Comune. Masucci ha sottolineato l'importanza di un atto ufficiale per dare una svolta alla situazione.
Il consigliere comunale di San Severo l'avv. Angelo Masucci - presidente della commissione di controllo - invita la maggioranza alle dimissioni collettive davanti al notaio, dopo le dimissioni dell'assessore Marino, che non hanno ancora prodotto conseguenze concrete sul piano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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