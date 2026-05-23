San Severo Masucci sfida la maggioranza | Firmate davanti al notaio o è una farsa

Notizia in breve

Il consigliere comunale di San Severo, Angelo Masucci, ha chiesto alla maggioranza di firmare collettivamente le dimissioni davanti a un notaio, ribadendo che senza questa formalizzazione la crisi politica sarebbe una farsa. La sua richiesta arriva dopo le recenti dimissioni di un assessore, che però non hanno portato a cambiamenti concreti nella gestione del Comune. Masucci ha sottolineato l'importanza di un atto ufficiale per dare una svolta alla situazione.