San Severo Masucci sfida la maggioranza | Firmate davanti al notaio o è una farsa

Da foggiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consigliere comunale di San Severo, Angelo Masucci, ha chiesto alla maggioranza di firmare collettivamente le dimissioni davanti a un notaio, ribadendo che senza questa formalizzazione la crisi politica sarebbe una farsa. La sua richiesta arriva dopo le recenti dimissioni di un assessore, che però non hanno portato a cambiamenti concreti nella gestione del Comune. Masucci ha sottolineato l'importanza di un atto ufficiale per dare una svolta alla situazione.

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Il consigliere comunale di San Severo l'avv. Angelo Masucci - presidente della commissione di controllo - invita la maggioranza alle dimissioni collettive davanti al notaio, dopo le dimissioni dell'assessore Marino, che non hanno ancora prodotto conseguenze concrete sul piano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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