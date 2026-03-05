San Severo si bea del reparto di Ortopedia di San Severo | Con il dott Ricciardi ora è un' eccellenza

Il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale ‘Teresa Masselli-Mascia’ di San Severo si distingue grazie al lavoro del primario Giuseppe Ricciardi, che ha introdotto nuove procedure e migliorato le strutture. La struttura si presenta ora come un punto di riferimento per la città, attirando attenzione per l’attenzione dedicata ai pazienti e alle tecniche innovative adottate.

Un post su Facebook ha rilanciato la toccante lettera del marito di una paziente, che ha ringraziato pubblicamente il dott. Giuseppe Ricciardi per aver eseguito un complesso intervento di ricostruzione dell'anca su sua moglie. "Un caso complicato, respinto da grandi centri del Nord, ma eseguito con professionalità, umanità e un'equipe impeccabile al Masselli-Mascia, confermando l'altissimo livello del reparto locale" il commento dell'assessore al Welfare del Comune di San Severo, Raffaele Bentivoglio, che ha sottolineato come la sinergia tra competenza professionale e visione gestionale stia offrendo risposte concrete ai bisogni sanitari della comunità.