Sinistre senza fantasia É il solito coro | L’incontro con Rubio una farsa Meloni sull’attenti davanti al console di Trump

Da secoloditalia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le polemiche si riaccendono intorno all’incontro tra la premier e il segretario di Stato statunitense, con molti esponenti dell’opposizione che definiscono l’evento una farsa e accusano il governo di essere troppo sottomesso agli Stati Uniti. Le critiche si concentrano sulla percepita mancanza di autonomia e sulla presunta influenza straniera sulla politica italiana, alimentando un dibattito acceso tra le forze politiche.

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Una farsa, Meloni suddita della Casa Bianca, governo anti-italiano. I pasdaran dell’opposizione, Avs in testa, non si smentiscono e, secondo un copione sempre identico, vanno all’attacco con commenti al veleno sull’atteso incontro tra la premier Meloni e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Un bilaterale voluto da Washington pochi giorni dopo gli ultimi attacchi di Donald Trump a papa Leone XIV e all’Italia. Colpevole – a suo dire – di non aver sostenuto a dovere gli Stati Uniti nel conflitto contro l’Iran. A poco servono le parole chiarissime della premier sulla difesa degli interessi italiani e occidentali. Per Nicola Fratoianni è tutta una farsa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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