Addio ad Amelia Gavarini staffetta partigiana e ’donna del sale’

Se n’è andata Amelia Gavarini, staffetta partigiana e donna del sale, che aveva 96 anni. È stata una delle ultime testimoni della guerra di Liberazione. La sua vita è stata legata a quegli eventi storici e alla Resistenza italiana. La sua morte chiude un capitolo importante della memoria collettiva legata a quel periodo.

Se n'è andata Amelia Gavarini (nella foto), tra le ultime testimoni della guerra di Liberazione. Aveva 96 anni. Amelia ha portato con sé un bagaglio di memorie che fortunatamente sono state salvate dall'associazione Eventi sul Frigido. Staffetta partigiana, nella sanguinosa estate del 1944 rischiò di essere arsa viva. Amelia all'epoca aveva 15 anni. Aveva saputo di uno scontro a fuoco in Brugiana e salì fino al comando partigiano per avvisare, ma i tedeschi la catturarono. "Ero alla Frangola con un mia amica e ci presero – raccontava – portandoci in una casupola vicino al cimitero di Mirteto. Volevano bruciarci vive. Poi, forse richiamati per il conflitto in atto, si allontanarono e si dimenticarono noi.