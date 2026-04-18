Sala del commiato partono i lavori da 600mila euro al cimitero San Lazzaro | FOTO

Lunedì 20 aprile inizieranno i lavori per la costruzione di una sala del commiato all’interno del cimitero San Lazzaro di Viterbo. L’intervento, del valore di circa 600.000 euro, segue il completamento dell’iter progettuale e rappresenta la fase operativa del progetto. I lavori riguarderanno la realizzazione di una struttura dedicata, inserita nel contesto del cimitero, e sono stati annunciati ufficialmente in queste settimane.

Dopo aver completato l'intero iter progettuale si passa alla fase operativa. Lunedì 20 aprile inizieranno ufficialmente i lavori per la realizzazione della sala del commiato all'interno del cimitero San Lazzaro di Viterbo. Un momento atteso da tempo che consegnerà alla città un luogo dedicato.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Manutenzione straordinaria del verde da 600mila euro: lavori conclusi in tempo utile per la stagione estivaStanno per cominciare a Cesenatico i lavori di manutenzione straordinaria previsto per il verde pubblico con un investimento da 630.