Il rione di San Jacopino si riunisce di nuovo in piazza per chiedere maggiore sicurezza. I residenti si sono mobilitati per esprimere il loro disagio e la necessità di intervenire. L'appuntamento si è svolto nel centro del quartiere, dove sono stati distribuiti volantini e sono stati ascoltati i cittadini. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Firenze, 5 marzo 2026 – Torna in piazza il rione di San Jacopino per chiedere ancora una volta sicurezza. Da mesi e mesi il quartiere, infatti, è precipitato in un incubo senza fine, tra spaccate, scippi e spaccio anche in pieno giorno. L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle 14,30 in piazza Puccini. Da lì, poi, partirà un corteo che percorrerà via Ponte alle Mosse, via Doni e via Toselli, per poi tornare in piazza Puccini. L’iniziativa nasce, spiegano i promotori, perchè i cittadini sono sempre più esasperati per la criminalità che, come afferma Simone Gianfaldoni, presidente del comitato, “sguazza indisturbata nel quartiere”. Gli episodi ormai non si contano più: vetrine dei negozi infrante, finestrini delle auto spaccati, scippi, balordi che danno in escandescenze sotto i fumi dell’alcol, spaccio anche in pieno giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Jacopino torna in piazza per chiedere sicurezza: “Ora basta, qui non si vive più”

Leggi anche: A San Jacopino un incontro pubblico sulla sicurezza

San Jacopino: via all’assemblea pubblica dedicata alla (scarsa) sicurezza nel quartiereFirenze, 19 febbraio 2026 – Un’assemblea pubblica dedicata al tema della sicurezza nel quartiere di San Jacopino, area purtroppo da tanto tempo...

Vincenzo Schettini e la sua risposta alle Iene: dove sono le domande scomode | RUVIDO 272

Una raccolta di contenuti su San Jacopino.

Temi più discussi: Baby gang e degrado, confronto acceso a San Jacopino: La sicurezza è un nostro diritto; Sicurezza ai minimi termini: la criminalità imperversa a San Jacopino; Baby gang, microcriminalità e degrado, incontro pubblico a San Jacopino: 'La sicurezza è un nostro diritto'; Chirurgia oncologica in aumento a Pistoia: il San Jacopo consolida il suo ruolo strategico nella rete sanitaria toscana.

Firenze, riprese le spaccate ai negozi in San Jacopino: 'Due in pochi giorni'Gli ultimi episodi destano preoccupazioni sul fronte sicurezza, le spaccate alle attività commerciali sono ripres e, in pochi giorni sono state colpite due, venerdì scorso in piazza san Jacopino, e ... 055firenze.it

San Jacopino in piazza: Spaccio, risse, degrado. Nulla cambia e noi non viviamo piùFirenze, 15 maggio 2025 - Impauriti, stanchi ed esasperati. Ma non ci arrendiamo. Pretendiamo sicurezza: i cittadini di San Jacopino sono tornati ad alzare la voce stasera in via Galliano, dove si è ... lanazione.it

Stop al silenzio, alza la voce per la sicurezza." "Prevenire è meglio che curare Sicurezza prima di tutto." #firenze #sicurezza #sanjacopino #q1 basta #spaccate #scippi , aggressioni , furti @dentronotiziatv @QRepubblica @Virna25marzo @MediasetTgcom24 x.com

È accaduto ieri mattina, 22 febbraio, in piazza San Jacopino. Poi l’arrivo della polizia - facebook.com facebook