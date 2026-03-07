Sicurezza corteo dei residenti a San Jacopino | Basta spaccio e spaccate

Quasi duecento residenti di San Jacopino sono scesi in strada nel pomeriggio per protestare contro problemi di sicurezza nel quartiere. Il corteo si è svolto senza incidenti e ha attraversato le vie principali, con manifestanti che chiedono interventi contro spaccio e vandalismi. La protesta si è conclusa nelle piazze centrali, dove i partecipanti hanno espresso la loro richiesta di maggiore attenzione da parte delle autorità.

Firenze, 7 marzo 2026 – Quasi duecento persone sono scese in strada oggi pomeriggio per chiedere più sicurezza nel quartiere di San Jacopino. Il sit-in, organizzato dal comitato Cittadini attivi San Jacopino, è partito alle 14.30 dall’area di piazza Puccini e si è poi trasformato in un corteo che ha attraversato alcune delle principali strade della zona. I manifestanti hanno percorso via del Ponte alle Mosse, via Doni e via Toselli, per poi tornare nuovamente in piazza Puccini dove si sono svolti gli interventi dei cittadini e degli organizzatori. Durante la manifestazione non sono mancati cartelli e slogan contro criminalità e spaccio. Tra le scritte esposte dai residenti si leggevano frasi come "chiediamo sicurezza", "pene certe", "più telecamere", "basta spaccio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

