Domenica prossima, in piazza G. B. Marini a San Giorgio, sarà inaugurata una nuova festa con un programma rivisto. La piazza ospiterà eventi e installazioni legate alla mostra dedicata al martirio del Santo, con opere che richiamano il suo sacrificio. La manifestazione prevede anche spettacoli e iniziative culturali, coinvolgendo la comunità locale in un calendario di eventi che si svolgeranno durante tutta la giornata.

? Domande chiave Cosa cambierà nella piazza G. B. Marini domenica prossima? Come si collegano le opere della mostra al martirio del Santo? Chi parteciperà all'evento Arrusti e mancia per coinvolgere i giovani? Perché la ricostruzione post-terremoto del 1693 influenza ancora la festa??? In Breve Presentazione programma domani alle ore 11 presso il Circolo di conversazione di Ragusa Ibla. Domenica alle 19 piazza G. B. Marini ospita Arrusti e mancia con Faciti Rota. Mostra Caleidoscopio ibleo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giorgio a Ragusa: svelato il programma e la nuova festa in piazza

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The Duomo di San Giorgio in Ragusa

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