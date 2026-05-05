Visita guidata nei luoghi simbolo di San Nicola e Festa della mamma in piazza | il programma delle attività di Piazza idea

In centro città si svolge un programma di eventi intitolato “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, promosso dall’amministrazione comunale. La serie di attività comprende visite guidate ai luoghi simbolo di San Nicola e la celebrazione della Festa della mamma in piazza. Gli eventi si svolgono in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto, con un percorso di animazione sociale e culturale iniziato a novembre e ancora in corso.

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Visite guidate gratuite, calcio e letture in piazza: il programma delle attività di "Piazza idea"Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”,... "Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza": visita guidata gratuita in lingua inglese su "Bari cosmopolita"La programmazione per la settimana in corso prevede per sabato 4 aprile una visita guidata in lingua inglese a tema “Bari Cosmopolita”. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Spettacolo di clownerie, visite guidate gratuite e laboratori per la Giornata mondiale del libro: il programma di Piazza idea 23-30 aprile 2026; Chiese aperte 2026, riflettori accesi su San Francesco al corso e altri luoghi colpiti dai terremoti; Concerto con visita guidata nella Casa Museo Wunderkammer; Isole Tremiti: Cosa Vedere nel 2026 per una Vacanza Indimenticabile. Telesveva. . Bari, scacco matto ai clan Strisciuglio e Capriati prima della festa di San Nicola. Rossi: “Giovani leve vogliono farsi vedere mentre commettono reati” #puglia #bari #bisceglie #omicidio #arresti #clan #procura #carabinieri #dda #cronaca - facebook.com facebook