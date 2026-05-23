San Camillo Forlanini apre il nuovo ambulatorio di psicologia e neuropsicologia

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo ambulatorio di psicologia e neuropsicologia presso l’ospedale San Camillo Forlanini. La struttura offre servizi specialistici in queste aree e si aggiunge alle attività già presenti all’interno dell’ospedale. La nuova apertura mira a potenziare le prestazioni sanitarie dedicate alla salute mentale e alle funzioni cognitive. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di apertura o sui servizi specifici disponibili.