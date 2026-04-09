San Giovanni di Dio nuovo ambulatorio di psicologia in ostetricia e ginecologia

All’interno dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento è stato inaugurato un nuovo ambulatorio dedicato alla psicologia in ostetricia e ginecologia. Si tratta di uno spazio progettato per offrire assistenza alle donne attraverso percorsi di ascolto e supporto. L’ambulatorio si inserisce in una struttura sanitaria pubblica, con personale specializzato nel settore. La nuova struttura è operativa da oggi e sarà accessibile alle pazienti che ne faranno richiesta.