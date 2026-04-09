San Giovanni di Dio nuovo ambulatorio di psicologia in ostetricia e ginecologia
All’interno dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento è stato inaugurato un nuovo ambulatorio dedicato alla psicologia in ostetricia e ginecologia. Si tratta di uno spazio progettato per offrire assistenza alle donne attraverso percorsi di ascolto e supporto. L’ambulatorio si inserisce in una struttura sanitaria pubblica, con personale specializzato nel settore. La nuova struttura è operativa da oggi e sarà accessibile alle pazienti che ne faranno richiesta.
Un nuovo spazio dedicato all’ascolto e alla presa in carico globale della donna prende vita all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’Azienda sanitaria provinciale amplia la propria offerta assistenziale con l’attivazione dell’ambulatorio di psicologia in ostetricia e ginecologia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: È morto Francesco Maneschi, lutto all’ospedale San Giovanni. Era primario di ostetricia e ginecologia
Colleferro. Nuovo reparto di Oncologia all’Ospedale. Il Sindaco Sanna: «Nonostante il cambio politico in regione, l’ostetricia, la ginecologia e la pediatria non riaprono…»Cronache Cittadine COLLEFERRO – In merito alla recente inaugurazione del reparto di Oncologia dell’ospedale Parodi Delfino di Colleferro, interviene...
Temi più discussi: A Barcellona l'esperienza della Diabetologia del San Giovanni di Dio; Nasi rossi contro il dolore: la Pasqua speciale al San Giovanni di Dio; I Carabinieri di Crotone portano la Pasqua in Pediatria: donate uova ai piccoli degenti del San Giovanni di Dio; Olbia, solidarietà in ospedale: i Vigili del Fuoco regalano un sorriso ai piccoli pazienti del San Giovanni di Dio.
Cardiologia ed UTIC del San Giovanni di Dio: Ennio Ciotta è il nuovo primarioNuovo traguardo per Ennio Ciotta, cardiologo, direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell’Asp di Agrigento, e già primario del reparto di Cardiologia del San Giacomo d’Altopasso di Licata prima e ... quilicata.it
Intelligenza artificiale e diabete: i successi clinici del San Giovanni di Dio sbarcano a BarcellonaFIRENZE – L'innovazione tecnologica applicata alla cura del diabete parla anche fiorentino. L'Azienda Usl Toscana Centro ha partecipato attivamente all'ultima edizione del congresso internazionale ATT ... msn.com
Per molti è impossibile dimenticare questo ingresso .. (Presso San Giovanni di Dio). m.savigni - facebook.com facebook