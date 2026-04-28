Ovaio policistico | al San Camillo apre il primo ambulatorio pubblico del Lazio

A Roma, presso l’ospedale San Camillo-Forlanini, è stato inaugurato il primo ambulatorio pubblico nel Lazio dedicato alla sindrome dell’ovaio policistico. L’ambulatorio offre servizi ginecologici ed endocrinologici in un’unica struttura, con un team multidisciplinare che si occupa di questa condizione. La struttura rappresenta un punto di riferimento per le donne con diagnosi di Pcos nella regione.

Apre a Roma, al San Camillo-Forlanini, il primo ambulatorio multidisciplinare, ginecologico ed endocrinologico del Lazio dedicato alla sindrome dell’ovaio policistico (Pcos). Con un approccio che integra la tradizionale visione, solo ginecologica, con le cause endocrino-metaboliche della sindrome.🔗 Leggi su Romatoday.it

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