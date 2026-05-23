San Benedetto esplode | da Ricky Martin al vintage tra musica e teatro

San Benedetto si anima con eventi di musica e teatro, tra cui il ritorno di Ricky Martin e il debutto del Vintage Village nel Paese Alto. La città si prepara a un aumento di visitatori grazie alla presenza di artisti internazionali e a iniziative legate al vintage, che promettono di attirare appassionati e curiosi. La manifestazione coinvolge diverse location e mira a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso spettacoli e esposizioni. La domanda principale resta: chi porterà il ritmo nel campo Mandela dopo Ricky Martin?

? Domande chiave Chi porterà il ritmo nel campo Mandela dopo Ricky Martin?. Come cambierà il turismo nel Paese Alto con il Vintage Village?. Quali artisti animeranno la Notte della Lira tra shopping e musica?. Perché l'amministrazione ha stanziato oltre 100mila euro per il borgo?.? In Breve Investimento di 118.500 euro per il Vintage Village nel borgo del Paese Alto.. Notte della Lira l'8 agosto con Sandy Marton e Gazebo per 40.000 euro.. Programmazione teatrale e musicale include Enrico Brignano il 27 giugno e Chiello il 25.. Sfilata Fashion Mood il 23 luglio con budget di 5.000 euro alla Palazzina Azzurra.. San Benedetto del Tronto approva un piano di investimenti da circa 200mila euro per l’estate, lanciando una programmazione che vede Ricky Martin protagonista il 21 giugno al San Park Adriatic. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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