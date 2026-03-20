Ricky Martin arriverà in Italia dopo quindici anni per un concerto unico in una città. La data è stata annunciata e migliaia di fan sono in fermento, pronti ad accogliere il cantante con entusiasmo. L’evento segnerà l’inizio dell’estate per molti appassionati di musica e sarà un’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi.

Ricky Martin torna finalmente in Italia dopo 15 anni. Una sola data, un’unica città, e migliaia di fan pronti a trasformare l’inizio dell’estate in una festa collettiva a colpi di ritornelli che non invecchiano mai. Segnatevi la data: 21 giugno 2026. Il tipo di serata in cui anche chi giura di “non essere mai stato fan” finisce per canticchiare, senza pudore, “Livin’ la vida loca” come se fosse il 1999. E sì: l’attesa è di quelle che fanno battere il cuore e svuotare i portafogli. La location scelta è San Benedetto del Tronto, pronta a vivere una piccola “invasione” pop latina. Un dettaglio curioso? L’evento è talmente unico che l’idea di perderselo manda in tilt anche i più razionali: tra gruppi WhatsApp impazziti e calcoli su treni, hotel e outfit, la missione è una sola: esserci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ricky Martin, la notizia è appena arrivata! Da non crederci

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Ricky Martin in concerto in Italia dopo 15 anni: biglietti da 70 a 350 euro per l’evento di giugnoRicky Martin torna in Italia il 21 giugno 2026 a San Benedetto del Tronto (SanPark Adriatic). Biglietti su TicketOne da 70 a 350 euro, divisi per settori. fanpage.it

RICKY MARTIN in concerto a giugno a San Benedetto del Tronto [Info e Biglietti]Ricky Martin torna in Italia con un unico concerto il 21 giugno al Sanpark Adriatic di San Benedetto del Tronto, tappa esclusiva del suo tour europeo. newsic.it

Ricky Martin a San Benedetto del Tronto: il grande ritorno in Italia. https://www.rivieraoggi.it/2026/03/19/433041/ricky-martin-a-san-benedetto-del-tronto-il-grande-ritorno-in-italia/ - facebook.com facebook

Livin' la vida loca! Ricky Martin torna finalmente ad esibirsi in Italia! 21 giugno 2026 | San Benedetto del Tronto, Sanpark Adriatic Biglietti disponibili su ticketone.it/artist/ricky-m… x.com