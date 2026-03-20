Ricky Martin a San Benedetto | sarà l’unico concerto in Italia

Ricky Martin si esibirà a San Benedetto il 20 marzo 2026, diventando l’unico artista a tenere un concerto in Italia in quella data. L’evento è stato annunciato ufficialmente e attirerà fan da tutto il paese. La location dell’evento sarà comunicata prossimamente, mentre i biglietti saranno disponibili a breve. La data rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di musica e di Ricky Martin.

San Benedetto (Ascoli), 20 marzo 2026 – La notizia esplode come una bomba, non solo nel territorio, ma in tutta Italia, e fan e appassionati del genere si sono già lanciati nell’acquisto del biglietto: Ricky Martin torna in Italia, con un evento destinato a lasciare il segno, dopo quindici anni di assenza dai palchi italiani. Succederà proprio a San Benedetto del Tronto, il 21 giugno, e ad ospitare l’unica tappa italiana del suo tour europeo sarà il Sanpark Adriatic, area che si trasformerà in un palcoscenico internazionale capace di attirare fan da tutta la penisola e non solo. Dossier di Ancona Capitale della Cultura 2028: mostra tra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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