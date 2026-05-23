Samsung sfida i pieghevoli | ecco i nuovi display arrotolabili

Samsung ha presentato brevetti per nuovi display arrotolabili che sfidano i tradizionali telefoni pieghevoli. I brevetti descrivono due meccanismi di espansione che consentirebbero di allungare il display senza creare la piega centrale tipica dei dispositivi pieghevoli. Questi schermi potrebbero essere completamente arrotolati, eliminando così il problema delle grinze visibili al centro del display. La tecnologia potrebbe rivoluzionare il modo di usare gli smartphone.

? Domande chiave Come funzionano i due meccanismi di espansione descritti nel brevetto?. Cosa permetterebbe di eliminare definitivamente la fastidiosa piega centrale?. Come reagirà il software alle diverse dimensioni dello schermo estratto?. Quali ostacoli tecnici impediscono la produzione immediata di questi modelli?.? In Breve Analisi WearView evidenzia due approcci ingegneristici distinti per l'espansione del pannello.. Sensori interni monitorano velocità e quantità di schermo estratta per adattare l'interfaccia.. Progetto mira a eliminare cerniere meccaniche e pieghe visibili tipiche dei modelli Fold.. Sviluppo commerciale dipende da durabilità del materiale e costi di produzione elevati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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