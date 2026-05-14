Samsung a Londra | nuovi pieghevoli e il debutto del Fold Wide

A Londra, Samsung ha presentato i suoi ultimi dispositivi pieghevoli, tra cui il nuovo modello Fold Wide, che sostituisce i modelli precedenti. Durante l'evento sono state mostrate le funzionalità di Gemini, integrato nei Galaxy Glasses, che promette di migliorare l’esperienza visiva. Il Fold Wide introduce novità rispetto alle versioni attuali, con un design aggiornato e nuove caratteristiche tecniche. La presentazione ha coinvolto anche domande su come queste innovazioni influenzeranno l’uso quotidiano dei dispositivi.

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? Domande chiave Come cambierà l'esperienza visiva con l'integrazione di Gemini nei Galaxy Glasses?. Cosa offrirà concretamente il nuovo Fold Wide rispetto ai modelli attuali?. Perché Samsung punta sulla realtà aumentata per sfidare l'ecosistema iPhone?. Quali funzioni avanzate introdurrà il nuovo Galaxy Watch 9 nel monitoraggio quotidiano?.? In Breve Evento Galaxy Unpacked previsto per il 22 luglio a Londra.. Disponibilità globale dei nuovi prodotti prevista a partire da agosto.. Debutto Galaxy Watch 9 e Galaxy Glasses con sistema Android XR.. Integrazione dell'intelligenza artificiale Gemini nei nuovi dispositivi indossabili.. Il prossimo 22 luglio a Londra si terrà il nuovo evento Galaxy Unpacked, dove Samsung presenterà la strategia tecnologica per la seconda metà del 2026 con una serie di dispositivi innovativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung a Londra: nuovi pieghevoli e il debutto del Fold Wide ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide - OMG!!! Sullo stesso argomento Samsung sfida Apple: arrivano i nuovi Fold 8 e il modello WideLe indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone pieghevoli Samsung puntano verso una presentazione ufficiale che potrebbe aver luogo a... Leggi anche: Samsung Galaxy Z Fold Wide: il pieghevole che sfida l’iPhone Fold Temi più discussi: Samsung Galaxy Z Wide Fold 8 sarà così: le cover anticipano il design; Samsung Galaxy Glasses: debutto il 22 luglio a Londra; Estate a tutto fuoco per Samsung: ecco quando arriveranno 5 novità eclatanti, inclusi i Galaxy Glass; Samsung Galaxy Z Wide Fold 8 prende forma grazie al leak delle cover; ulteriori indiscrezioni sul nuovo pieghevole dal design più ampio. Samsung Unpacked il 22 luglio a Londra? Galaxy Z Fold 8, Flip 8 e i Galaxy Glasses in arrivoSamsung Galaxy Glasses, Galaxy Watch 9 e i nuovi pieghevoli Fold 8 e Flip 8 insieme il 22 luglio a Londra: tutto quello che sappiamo. smartworld.it Samsung, i dummy dei nuovi pieghevoli: Galaxy Z Flip 8, Fold 8 e Fold 8 WideSamsung si prepara a rinnovare la propria gamma di smartphone pieghevoli e, dopo i primi render, arrivano ora immagini più concrete dei presunti modelli in sviluppo. Le foto pubblicate su X dal leaker ... hdblog.it