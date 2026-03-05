Durante il 2026, Samsung Display ha presentato i suoi ultimi display pieghevoli, evidenziando miglioramenti significativi nella resistenza e nella durata rispetto ai modelli precedenti. Le nuove tecnologie introdotte sono state illustrate in occasione di eventi di settore, mostrando come i display siano stati sottoposti a test di resistenza più rigorosi. I risultati indicano una maggiore affidabilità dei dispositivi pieghevoli rispetto alle versioni precedenti.

il presente testo sintetizza i progressi annunciati da samsung display durante i grandi eventi del 2026, focalizzandosi sui miglioramenti della durabilità dei display pieghevoli, sulle novità tecnologiche introdotte e sul confronto con modelli precedenti. si delineano le principali prove di laboratorio e le valutazioni di mercato, offrendo una visione chiara delle prospettive per l’uso quotidiano e per l’innovazione nel segmento. la soluzione utilizza un vetro Ultra Thin Glass con uno spessore aumentato circa del 50%, accompagnata da una superficie che distribuisce la forza su tutto lo schermo. alle spalle è presente una piattaforma in titanio che incrementa la resistenza agli urti e contribuisce alla stabilità strutturale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung dimostra che i suoi display pieghevoli sono più resistenti di quanto pensi

Marchio di smartphone che cresce più di apple e samsung non è quello che pensil’andamento globale del mercato degli smartphone nel 2025 si presenta con una crescita contenuta, pari a 2%, seguendo un 2024 caratterizzato da un...

Fratellini e sorelline che litigano: perché succede (ed è più sano di quanto pensi)Non appena diventiamo genitori, lo capiamo, i fratellini e le sorelline possono passare dall’abbracciarsi al litigare furiosamente nel giro di...

Tutti gli aggiornamenti su Samsung dimostra.

Temi più discussi: Samsung potenzia Galaxy AI e il suo ecosistema connesso al MWC 2026; Il privacy display del Galaxy S26 Ultra dimostra che sugli smartphone si può ancora innovare. Come funziona; Samsung protagonista a Barcellona con GalaxyS26; Galaxy Z TriFold, batteria da tablet grazie alla tecnologia Si-C | modding.

Galaxy S26 Ultra dimostra che le specifiche non sono tutto, perché i test rivelano termiche fresche e una batteria più lunga del 12% rispetto a Galaxy S25 UltraIl recensore di smartphone Mrwhosetheboss ha messo a confronto gli ultimi telefoni di punta cinesi e non cinesi in un test di durata della batteria nel mondo reale. Galaxy S26 Ultra riesce a stupire, ... notebookcheck.it

Il privacy display del Galaxy S26 Ultra dimostra che sugli smartphone si può ancora innovare. Come funzionaLa più grande novità del nuovo flagship Samsung è lo schermo privacy, che sostituisce le pellicole applicabili post vendita e può gestire selettivamente alcune zone del display. Ecco come funziona. dday.it

Il dirigente sportivo Enrico Fedele: “#Alisson ha dimostrato di aver numeri, a differenza di #Lang e #Neres ha una cosa” Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IOS e Android o in auto col DAB Campania! - facebook.com facebook