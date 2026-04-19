Banchelli si presenta | Diamo un’occasione questa città la merita E poi attacca la sinistra

Sabato mattina di metà aprile, in un caffè di piazza delle Carceri, si è svolta la presentazione di Gianluca Banchelli come candidato sindaco per il centrodestra. Alla presenza di militanti, dirigenti e cittadini, Banchelli ha dichiarato l’intenzione di offrire un’opportunità alla città, sottolineando che questa merita di più. Nel discorso ha anche rivolto critiche alla sinistra, senza entrare nei dettagli.

Una partenza attesa, non senza esitazioni, che adesso prova a rimettere insieme i pezzi. La presentazione di Gianluca Banchelli, candidato sindaco per il centrodestra, arriva in un sabato mattina di metà aprile, al Caffè Poirot, in piazza delle Carceri, davanti a militanti, dirigenti e curiosi. Un passaggio che chiude giorni di tensioni interne e apre, di fatto, la campagna elettorale. La coalizione è quella classica: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc. Dall’altra parte il campo largo guidato da Matteo Biffoni. In mezzo, una partita che si gioca anche sul tempo: poco più di un mese per recuperare il terreno perso e provare a portare la sfida almeno al ballottaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banchelli si presenta: "Diamo un’occasione questa città la merita". E poi attacca la sinistra Notizie correlate "Reggio riparte dal lavoro", il Pd attacca: "La città merita verità, non lezioni da chi l’ha indebitata"La Federazione metropolitanda del Pd in vista della presentazione del progetto di sabato 7 marzo incalza: "La città ha bisogno di coerenza, non di... Meloni dice che il Referendum non è un voto politico, poi attacca la sinistra: “Controllano i magistrati”Giorgia Meloni, con il suo intervento più deciso finora nella campagna referendaria, ha pubblicato un lungo video in cui descrive le misure contenute...