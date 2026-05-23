Salute summit internazionale a Perugia sulla tiroide | la maggior parte dei tumori riescono ad essere sconfitti
Durante un summit internazionale a Perugia sulla salute della tiroide, è stato riferito che in Umbria tra il 15 e il 20% della popolazione presenta patologie tiroidee. L’evento ha analizzato rischi, diagnosi e prevenzione delle malattie tiroidee, sottolineando che la maggior parte dei tumori tiroidei può essere curata con successo. Non sono state fornite stime sul numero di casi specifici o sui trattamenti disponibili.
Dal summit nazionale sulla tiroide, rischi e patologie e prevenzione, è emerso che: in Umbria il 15-20% della popolazione soffre di patologie tiroidee. Nello specifico: il 9% in prevalenza di ipotiroidismo clinico e subclinico, il 2% di ipertiroidismo in qualsiasi forma, il 5-10% presenta noduli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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